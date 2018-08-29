"Контролер": чем опасна уличная шаурма

Владельцы киосков с шаурмой и подобным фаст-фудом не боятся штрафов и проверок

Полторы тысячи киосков с уличной едой в столице – без разрешений на работу. Последствий такого бизнеса долго ждать не приходится – около сотни человек отравились шаурмой в Киеве.

А что же контролирующие органы? К кому предъявлять претензии людям? Ответы на эти и другие вопросы узнаете 30 августа в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

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Под прицелом телекамер инспекторы начали закрывать нелегальные точки продажи, но через несколько дней они появились на старом месте снова.

Как и из чего готовят быструю еду? И почему владельцев киосков совсем не пугают проверки и наказания? Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!