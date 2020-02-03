"Контролер" – два года в эфире телеканала "Украина"

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1 февраля программа о резонансных социальных проблемах "Контролер" с ведущим Ярославом Куцом отметила два года в эфире канала "Украина". За это время проект завоевал приверженность миллионной аудитории.

С момента выхода в эфир программу "Контролер" посмотрели более 16,7 млн. зрителей***. По коммерческой аудитории 18-54 (50 тыс. +), доля (shr, %) программы составила 9%**. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +): доля (shr, %) – 12,53%*.

За два года существования программы ведущий Ярослав Куц со съемочной группой "Контролера" преодолели десятки тысяч километров и посетили 143 населенных пункта, чтобы помочь обычным украинцам в решении их актуальных проблем. Конфликты с коммунальщиками, мошеннические схемы нового поколения, аварийное состояние многоквартирных домов, земельные вопросы, взаимоотношения чиновников разных уровней с населением – 82 истории рассказала программа "Контролер" в течение этого времени. А ведущий Ярослав Куц лично наведывался к жертвам ситуаций, достукивался в обычно закрытые для общественности двери чиновников, устраивал проверки, привлекая профессиональных экспертов.

Результатом программы "Контролер" является то, что она изменила судьбы многих героев к лучшему. Так, после приезда "Контролера" на смертельной трассе в селе Сыраи, где погибли 27 человек, Служба автомобильных дорог установила светофор, женщина с инвалидностью Лидия Кубикова, которая 4 года была закрыта в собственной квартире, наконец вышла на улицу. Также благодаря вмешательству журналистов проекта был снят арест с квартиры пенсионера Владимира Стегнача, который был на грани потери жилья из-за ошибки чиновников, а более пятидесяти бывших работников Кременчугского завода наконец получили пенсионные выплаты, за которые боролись два года.

"Контролер" – единственный проект на украинском телевидении, цель которого не рейтинги, а именно помощь конкретному человеку. Мы беремся за съемки, даже если в истории один пострадавший. Тем не менее, каждый выпуск является уникальным. Своих героев мы любим, переживаем и даже после выхода программы в эфир, мы продолжаем следить за развитием событий, что также является редкостью на телевидении. Именно такая забота и подкупает зрителя. Ведь нам на самом деле не все равно", – прокомментировал руководитель проекта "Контролер" Алексей Кукоба.

"Мне сложно поверить в то, что "Контролер" празднует свою "очередную" годовщину. Называю ее именно "очередная", потому что не привык считать годы любой своей деятельности и подсчитываю только по окончании конкретного этапа жизни. За эти два года наша команда успела побывать почти во всех городах Украины, а в большинстве областных центрах по несколько раз – и это круто! Я в который раз подчеркиваю, что независимо от проблем наша страна красивая, а люди в ней приветливые и достаточно сочувствующие. К сожалению, этими характеристиками пользуются не чистые на руку и недобросовестные чиновники и дельцы, которые наживаются на простых людях. Мы же открываем эти проблемы на широкую общественность. Ведь различных медийных проектов о топ-коррупции в нашей стране пруд пруди, и эти проекты люди смотрят как кино о чем-то далеком. А "Контролер", который разоблачает коррупцию и бездействие власти на местах, да еще и с конкретными результатами и решением проблем – был и остается номером один. Мы продолжаем работать, нас знают и любят обычные люди и ненавидят чиновники, а это значит, что мы на правильном пути и с него не свернем!" – поделился ведущий программы "Контролер" Ярослав Куц.

В программе ведущий Ярослав Куц не просто освещает проблемы, а показывает пути их решения, чтобы украинцы знали свои права и могли их отстаивать перед чиновниками. Так, в конце каждого выпуска зрителям даются советы и механизмы, помогающие самостоятельно найти выход из ситуаций.

В 2019 году команда "Контролера" начала предоставлять юридические консультации для зрителей проекта в различных населенных пунктах Украины. Первыми бесплатную юридическую помощь получили жители Чернигова и Черкасс. Ярослав Куц проконсультировал 196 человек, предоставив каждому четкий алгоритм решения проблемы. Некоторые обращения граждан команда "Контролера" приняла в работу и уже на этой неделе в эфир выйдет выпуск, где "Контролер" решает проблему нелегального строительства в жилом доме, где бывший председатель ОСМД перекрыл тягу в воздуховоде всего дома. Скоро главный контролер страны посетит и в другие города с юридическими консультациями.

"Контролер" не останавливается на достигнутом, продолжает раскрывать проблемы украинцев и давать реальные механизмы по решению аналогичных ситуаций любому из телезрителей.

Чтобы "Контролер" узнал о вашей проблеме и помог ее решить – пришлите письмо с описанной проблемой на электронный адрес kontroler@trkua.tv или обратитесь в редакцию программы по телефону 044-29-070-50.

"Контролер" – проект канала "Украина" о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе "Контролер" ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве – переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.

Смотрите программу "Контролер" во вторник в 23:20 на канале "Украина"!

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка "50 тыс. +".

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет выборка "50 тыс. +".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ аудитории относятся ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 31 января 2020 года – финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov #. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Контролер" предупредил: мошенники крадут деньги с карточек украинцев .

Также сообщалось, что "Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа.

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