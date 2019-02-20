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"Контролер": Переход без перехода

Сегодня, 17:09

Почему никто не обращает внимания на людей, которые ежедневно рискуют жизнью, и как люди могут обезопасить свою жизнь

"Контролер": Переход без перехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6d/69c/5c6d6d69c2dd4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6d/69c/5c6d6d69c2dd4.jpg Украина Почему никто не обращает внимания на людей, которые ежедневно рискуют жизнью, и как люди могут обезопасить свою жизнь

Ватутинцы ежедневно рискуют жизнью, пересекая железнодорожные пути. Ведь больница, аптеки, школа и магазины находятся по другую сторону станции. Пожилые люди буквально перелезают на четвереньках, и перетягивают на себя велосипеды, а мамы переносят коляски с детьми.

Люди рискуют попасть под поезд. На путях часто по несколько дней стоят грузовые вагоны. Поэтому единственный способ перейти – это пролезть под ними. Ватутинци не раз просили руководство железной дороги сделать хотя бы разрыв в длинном составе поездов. Но на станции на них не обращают внимания. Пешеходный мост над путями более десяти лет назад признали аварийным. Лестницы на мост спилили, а ржавую железобетонную конструкцию так и оставили.

Почему никто не обращает внимания на людей, которые ежедневно рискуют жизнью? И как люди могут обезопасить свою жизнь?

Ответы на эти и другие вопросы узнаете 21 февраля в 23:20 в программе канала "Украина" о резонансных социальных проблемах "Контролер", ведущим которой является известный юрист и адвокат Ярослав Куц.

Контролер проверит ради истины.

Смотрите программу "Контролер" в четверг в 23:20 на канале "Украина"!

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Тег контролер, риск, пешеходный мост

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