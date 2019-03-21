"Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа

Ведущий проекта Ярослав Куц для решения проблемы встречался с мэром Фастова и представителями правительства

Фото: Сегодня

"Контролер" помог семьям, пострадавшим от взрыва газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3a6/d7c/5c93a6d7c1b32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3a6/d7c/5c93a6d7c1b32.jpg 2019-03-21T17:09:34+02:00 Украина Ведущий проекта Ярослав Куц для решения проблемы встречался с мэром Фастова и представителями правительства

Команда проекта "Контролер", который выходит каждый четверг в 23:20 на канале "Украина", помогла в решении проблемы 30-ти семьям, пострадавшим от взрыва газа в Фастове и оставшимся без крыши над головой. Вскоре после визита ведущего программы Ярослава Куца государственные органы власти выделили людям 14 миллионов гривен на приобретение жилья.

Три месяца назад в одном из домов в Киевской области произошел взрыв бытового газа, который разрушил около 30 квартир. В один момент жители хрущевки остались без жилья, документов и пожитков. Люди в отчаянии не знали, где получить помощь, поэтому обратились в программу "Контролер".

Ведущий проекта Ярослав Куц для решения проблемы встречался с мэром Фастова, представителями правительства, а также Киевской областной государственной администрации. Тогда в Кабмине заверили, что в таком случае возмещать убытки должны местные власти. Мэр города апеллировал – средств нет, а покупать квартиры и платить компенсацию должен виновник трагедии. В Киевской ОГА сообщили, что ответственное министерство не подтвердило заявку на выделение средств.

Однако после многочисленных звонков, обращений и визитов "Контролера" к властным структурам 20 марта приняли решение о предоставлении государством компенсации в размере 14 миллионов гривен. Об этом заявил на своей странице в Фейсбуке ведущий Ярослав Куц: "... через три месяца после взрыва газа в доме в Фастове, были найдены и выделены 14 млн. грн. на приобретение жилья пострадавшим семьям. Спасибо всем, кто приложил к этому усилия: за нашу маленькую лепту в этом вопросе, за силу и выдержку пострадавших, и за содействие властных структур!"

"Контролер" не останавливается на достигнутом, продолжает раскрывать проблемы украинцев и давать реальные механизмы по решению сложных ситуаций.

Смотрите программу "Контролер" каждый четверг в 23:20 на канале "Украина"!

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