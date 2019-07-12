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Контрразведчик СБУ продавал телефонные разговоры граждан

12 июля, 08:58

За слив информации сотрудник СБУ получал вознаграждение

Контрразведка - одна из самых сильных составляющих в СБУ, которая защищает государство, говорит Игорь Смешко
Контрразведка - одна из самых сильных составляющих в СБУ, которая защищает государство, говорит Игорь Смешко. Фото: СБУ

Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследования сообщено о подозрении и завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ряду преступлений сотрудника Управления контрразведки ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Об этом сообщает ГБР.

Следствием установлено, что правоохранитель по предварительному сговору с другими лицами вносил заведомо недостоверные данные в служебных документах для получения доступа к информации о телефонных разговорах граждан. В дальнейшем указанную информацию сообщники передавали заказчикам в обмен на получение материального вознаграждения.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве обеспечивали сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам предварительного расследования сотрудник СБУ подозревается:

- в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, совершенные преступной группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 2 ст. 28 ч . 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

- в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Украины);

- в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

- в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее СБУ разоблачила подполковника Национальной гвардии, которого подозревают в шпионаже в пользу России. В СБУ отметили, что офицер получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции на Донбасс.

Как сообщали новости "Сегодня", месяц назад контрразведка СБУ разоблачила осужденного, завербованного россиянами. Среди заключенных, переданных Украине, оказался "засланный" лазутчик.


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Тег СБУ, информация, сообщники, подозрение

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