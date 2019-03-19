Контрразведка СБУ предупредила о масштабной киберугрозе со стороны РФ во время выборов
Учения направлены на предотвращение вмешательства России в выборы президента Украины
В Службе безопасности Украины более десятка украинских и западных экспертов по безопасности проводят учения, во время которых иммитируют иностранную кибератаку в преддверии президентских выборов.
Во время совместных учений Евросоюза и Украины по кибербезопасности, специалисты из ЕС выдают себя за хакеров, которые атакуют центральную избирательную комиссию страны. Украинские эксперты пытаются их нейтрализовать.
Учения направлены на предотвращение вмешательства России в выборы президента Украины.
Стоит отметить, что сотрудники Службы безопасности Украины не раз наблюдают в последние месяцы растущее число атак с целью получить доступ к компьютерам министерств и других государственных ведомств страны.
"Россия проводит кибератаки, чтобы нанести максимальный ущерб", – сказал отвечающий в СБУ за IT-направление генерал Александр Климчук.
В свою очередь, руководитель направления по борьбе с дезинформацией рабочей группы по украинским выборам Якуб Каленский предположил, что Кремль не поддерживает конкретного кандидата, но стремился дискредитировать предстоящие выборы в целом.
Кроме того, Россию обвиняют во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах и Европейском союзе, и на Западе распространены подозрения, что Москва будет стремиться повлиять на голосование и в Украине. Для этого неоднократно РФ прибегает к кампаниям по дезинформации в средствах массовой информации, социальных сетях и других инструментах.
При этом Климчук подчеркнул, что многие компьютеры, которые заражены вредоносным программным обеспечением, нацелены на то, чтобы сеять вражду и панику среди украинцев.
Также генерал подчеркнул, что Facebook заблокировал около 2000 учетных записей в последние месяцы по требованию СБУ. А украинские специалисты по кибербезопасности прошли обучение в НАТО и глобальных мировых компаниях, и теперь лучше подготовлены к работе с российскими хакерами, чем в 2014 году.
"Они (российские хакеры – ред.) попытаются сломить нас, но мы готовы отразить эти кибератаки", – сказал Климчук.
Напомним, на президентских выборах 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей.
Ранее стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
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