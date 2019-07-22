Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Копы перекрыли масштабный канал поставки наркотиков из Китая в Украину

22 июля, 16:48

Продажа опасных веществ продолжалась на протяжении 10 лет


Украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении 10 лет.

Во время спецоперации задержали восьмерых наркодельцов. Лидером и организатором группировки оказался 37-летний киевлянин, на него работали группы дилеров в семи регионах.

"Каждую неделю члены этой группировки направляли в разные регионы нашей страны почтовые отправления со скрытыми особо опасными веществами. Почти круглосуточно члены группы фасовали наркотики и психотропы в арендованных квартирах города Киева, для того, чтобы обеспечить своевременную поставку заказанного товара своим клиентам", – подчеркнул начальник Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег наркотики, полиция, наркопреступность

Вы сейчас просматриваете новость " Копы перекрыли масштабный канал поставки наркотиков из Китая в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Каменском полицейские спасли жизнь школьницы

Сегодня, 16:05

Вместо того, чтобы поехать к бабушке, девочка едва не совершила самоубийство

В Одесской области неделю ищут 13-летнюю девочку

Сегодня, 03:28

Девочка была одета в футболку и шорты

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Почему снятся кошмары?

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Деле Алли возобновил отношения с бывшей подругой. Фото

9 простых способов показать свою любовь мужчине

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

Стало известно, сколько стоила свадьба Тодоренко и Топалова

Как бег влияет на работу мозга: улучшает память?

Нацбанк разрешил выводить доллар без ограничений

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

На что способно обычное дегтярное мыло

6 самых важных продуктов для женского здоровья

MARUV впервые показала фигуру (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь