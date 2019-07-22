Копы перекрыли масштабный канал поставки наркотиков из Китая в Украину
Продажа опасных веществ продолжалась на протяжении 10 лет
Украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении 10 лет.
Во время спецоперации задержали восьмерых наркодельцов. Лидером и организатором группировки оказался 37-летний киевлянин, на него работали группы дилеров в семи регионах.
"Каждую неделю члены этой группировки направляли в разные регионы нашей страны почтовые отправления со скрытыми особо опасными веществами. Почти круглосуточно члены группы фасовали наркотики и психотропы в арендованных квартирах города Киева, для того, чтобы обеспечить своевременную поставку заказанного товара своим клиентам", – подчеркнул начальник Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.
Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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