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Корь бушует в Украине: в Минздраве назвали число заболевших за неделю

Сегодня, 12:54

Большинство больных – дети. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской области

Фото: amicopediatra.it
Фото: amicopediatra.it.
Корь бушует в Украине: в Минздраве назвали число заболевших за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1fc/6e3/5c51fc6e38669.jpg Украина Большинство больных – дети. Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской области

В течение прошлой недели в Украине корью заболели 3264 человека. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших – 1545 взрослых и 1719 детей. В Минздраве отметили, что больше всего болеют корью в областях, где маленький уровень охвата плановой вакцинацией.

В общем, с 28 декабря 2018 года до 18 февраля 2019 года корью в Украине заболело 21355 человек (9304 взрослых и 12051 ребенок). Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы во Львовской (всего 3 тыс. 446 человек 1 тыс. 152 взрослых и 2 тыс. 294 ребенка), Ровенской(1 тыс. 927 человек: 661 взрослый и 1 тыс. 266 детей), Винницкой (1 тыс. 901 человек: 826 взрослых и 1 тыс. 75 детей), Хмельницкой (1 тыс. 542 человека: 834 взрослых и 708 детей) областях и г. Киев (1 тыс. 791 человек: 1 тыс. 7 взрослых и 784 ребенка).

Как известно, в стране уже неоднократно фиксировались летальные случаи, связанные с заболеваемостью корью.

Также мы писали о том, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

Для справки: корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое отличается высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем и проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией, сыпью на теле и на слизистых оболочках, а также поражением конъюнктив и верхних дыхательных путей. Минздрав Украины напоминает, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте.

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Тег статистика, Украина, корь, заболевшие

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Источник:

УНИАН

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