Корь не отпускает украинцев, выход Великобритании из ЕС откладывается: итоги недели

Пенсионный фонд много получает и много выплачивает, а население Украины сокращается

Корь не отпускает украинцев, выход Великобритании из ЕС откладывается: итоги недели Сергей Гусев 2019-03-22T20:01:00+02:00 Украина Пенсионный фонд много получает и много выплачивает, а население Украины сокращается

Общество

100 тыс. налоговых деклараций об имущественном положении и доходах уже подали украинцы на общую сумму 13,5 млрд грн, при этом 1,12 тыс. украинцев задекларировали доходов свыше 1 млн грн, сообщила Государственная фискальная служба.

Около 100 тысяч украинцев уже сменили место голосования на выборах президента Украины без смены места регистрации. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии

Заболело 30 794 человек в Украине с начала 2019 года корью, из которых 16 969 детей, сообщили в Министерстве здравоохранения. За период с 11 по 17 марта корью в Украине заболело 2 146 человек, из них 1 102 – дети.

Два новых габаритно-весовых комплекса начали работу на въездах в город Днепр. Они установлены на трассах Днепр – Кривой Рог и Днепр – Решетиловка. Грузовики взвешиваются передвижными лабораториями Укртрансбезопасности. Процесс взвешивания занимает около пяти минут.

Составили 1 трлн 978 млрд грн конечные потребительские расходы украинских домашних хозяйств за 2018 год. Из них наибольшую долю занимают продукты питания и безалкогольные напитки – 41,3%. Далее идут расходы на транспорт – 10,9% и жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 10,8%. Такие данные приводит Госстат.

56 автомобилей Ford различных модификаций передали украинской армии вооруженные силы Канады. Все автомобили – 2018 года выпуска.

60,36 млн избирательных бюллетеней заказала ЦИК для проведения выборов президента Украины. Для первого тура предназначены 30,44 млн штук, для второго – 29,92 млн.

Откроют в декабре 2021 года в Киеве новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции начала строительства новых станций.

139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей на президентских выборах.

Всего в 1,93 балла оценили киевляне по пятибалльной шкале деятельность Верховной Рады, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Active Group в марте 2019 года. Средняя оценка действующего президента составила 2,33 балла. Оценка деятельности городского головы в среднем составила 2,43 балла.

608 человек погибли и 347 пострадали в результате пожаров в Украине с начала года по состоянию на утро 19 марта, спасено 488 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. С начала года в Украине произошло 15938 пожаров, их них 6864 в жилом секторе.

89 500 украинок обратились за 2018 год в полицию с жалобами на домашнее насилие. Всего в течение прошлого года на домашнее насилие жаловалось более 115000 украинцев.

581 заброшенное транспортное средство сейчас находятся в Киеве на улицах и дворах. Власти пока ничего не делают для того, чтобы убрать их оттуда.

Будет выплачена до 5 мая разовая денежная помощь ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований. В частности, инвалидам войны 1-й группы будет выплачено 3850 грн, инвалидам 2-й группы – 3400 грн, 3-й группы – 2950 грн; участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1295 грн, жертвам нацистских преследований – 840 грн, узникам концлагерей – 530 грн, лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3850 грн.

Сократилась на 30,5 тыс. человек в течение января численность населения Украины и на 1 февраля составила 42 122,7 тыс. человек. Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 45 рожденных.

10 низкопольных трамвайных вагонов поставит Киеву совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс". Сумма закупки составит 498 млн грн по условиям аукциона, который состоялся 19 марта в системе ProZorro. Ожидается, что Киев получит новые трамваи до 31 декабря текущего года.

21 226 квартирных краж согласно данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано в прошлом году, из них 20228 учтены как уголовные правонарушения. После окончания расследования учтенных уголовных производств было привлечено к ответственности 2330 человек.

140 тонн гуманитарной помощи миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям временно оккупированной части Донбасса. Девять грузовых автомобилей доставили продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование.

850 гривен штрафа заплатит мать школьника, который бил и оскорблял сверстника. Был составлен административный протокол по факту буллинга. Суд назначил наказание матери несовершеннолетнего в виде штрафа, сообщила полиция Киева.

263 648 автомобилей с иностранной регистрацией находятся сейчас в Украине с нарушениями сроков таможенных режимов временного ввоза или транзита. При этом украинцы после завершения действия сниженных ставок оформили 199 авто с иностранной регистрацией, ввезенных с 2015 года по 25 ноября 2018-го, свидетельствуют данные ГФС по состоянию на 15 марта.

"Укравтодо" подписал контракт на подготовку технико-экономического обоснования прокладки объездной дороги г. Борисполь. Новая дорога будет иметь категорию 1б с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км/ч.

Будут известны после 20 часов 31 марта результаты национального экзит-пола во время первого тура президентских выборов. Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут его на выходе с избирательных участков.

Экономика

Составила 518 млн грн в январе-феврале общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это на 47,1% выше показателя января-февраля 2018 года. С начала 2019 года субсидии назначены 549,1 тыс. семей, что составляет 118% общего количества обратившихся за ними и в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период 2018 года. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в феврале уменьшился на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года и составил 998,6 грн.

56 млн гривен налогов Государственная фискальная служба доначислила ряду киевлян за незадекларированные доходы. В 2018 году была проверена информация о 1470 лицах, которые по результатам 2016-2017 годов не задекларировали доходы на общую сумму 344 млн гривен.

3,5 миллиона домохозяйств получает субсидии в денежной форме. Средний размер выплат составляет 1676 грн. Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Составляет 514 гривен средняя сумма повышения пенсий с 1 марта для лиц, пенсии которых подлежали пересчету. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. Повышение на сумму от 100 грн до 400 грн произошло для 2,5 млн человек, от 400 грн до 700 грн – более 1,5 млн, от 700 грн до 1000 грн – 500 тыс. человек. 2,5 млн получили повышение более чем 1000 грн.

350 млн грн уже выплатил Кабинет министров в рамках запущенной программы монетизации субсидий.

Составили 64,4 млрд грн поступления в бюджет Пенсионного фонда за январь-февраль из всех источников финансирования, что на 59% больше поступлений за аналогичный период 2018 года. При этом собственные поступления фонда выросли на 23,3% – до 35,4 млрд грн, тогда как финансирование из госбюджета увеличилось в 2,5 раза – с 11,7 млрд грн до 29 млрд грн. Общая сумма расходов ПФУ на пенсионные и другие выплаты за указанный период увеличилась на 20,5% – до 62,9 млрд грн.

Вырос на 3,3% реальный ВВП в 2018 году после увеличения его в 2017 году на 2,5% и в 2016 году – на 2,4%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики. Номинальный ВВП составил 3 трлн 558,7 млрд грн, а в расчете на одного человека – 84,19 тыс. грн,

На 9,2% больше в годовом выражении составил в январе экспорт украинских товаров – 4 млрд долл. Положительное сальдо составило 20,9 млн долл., а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 193 стран. Больше всего в январе Украина экспортировала продукцию таких товарных групп: недрагоценные металлы и изделия из них (1,1 млрд долл.), продукты растительного происхождения (1 млрд), жиры и масла (350 млн).

Вырос на 6,1% в январе в годовом выражении украинский экспорт в страны ЕС и 1,8 млрд долл. Евросоюз остается основным торговым партнером с долей в 44,6% от общего объема торговли товарами.

Доля мошеннических операций с платежными картами в Украине в 2018 году выросла до 92 грн на 1 млн грн операций с 77 грн в 2017 году, сообщила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Ольга Василева.

Повысилось до 105,5 тыс. случаев за прошлый год количество незаконных действий с платежными карточками, по которым банки понесли убытки (в 2017 году – 77,6 тыс.). Наибольшее количество незаконных действий проходило в интернете – 52,2% от общего количества, по сравнению с 2017 годом оно выросло в 1,4 раза.

Экспортировала 274,4 тыс. тонн сахара Украина по итогам первого полугодия 2018/2019 маркетингового года (сентябрь-февраль), что на 6% меньше, чем в предыдущем сезоне, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Экспорт сахара в феврале составил 34,4 тыс. тонн, что на 16% меньше, чем в январе. Основные поставки месяца осуществлялись в Азербайджан – 25% и Великобританию – 18%. Производство сахара в 2018/2019 МГ уменьшилось на 15%, до 1,82 млн т. По прогнозам Укрцукра, посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году составят 220-230 тыс. га, производство сахара в 2019/2020 МГ сократится до 1,5-1,6 млн тонн (на 15-20%).

41 089 нерегулярных (чартерных) авиарейсов было осуществлено до и из аэропортов Украины в период 01.01.2018 по 11.03.2019. Об этом сообщили в Государственной авиационной службе.

16,5 млн тонн грузов перевезли за 2018 год по рекам страны, сообщила ассоциация "Реки Украины" Объем перевозок по Днепру составил 9,9 млн тонн, по Дунаю – 6 млн тонн, по Южному Бугу – 600 тыс. тонн. По словам замести теля министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, объем перевозок по реке Днепр в 2018 году увеличился на 22,4% по сравнению с 2017 годом. Но до показателей 1990-х, когда по украинским рекам перевозили 60 млн тонн грузов, еще далеко.

Составил 12,53 млрд грн объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах 19 марта, что в 3,6 раза выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Составили 39,28 млрд грн доходы украинских банков, без учета неплатежеспособных, за январь-февраль, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Расходы банковской системы за этот период составили 30,59 млрд грн, что на 27,5% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Чистая прибыль украинских банков в январе-феврале составила 8,69 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в январе-феврале 2018 года.

Возросли на 1,7% финансовые ресурсы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале, до 13,94 млрд грн. С начала 2019 года финансовые ресурсы Фонда уменьшились на 2,8. Ресурсы Фонда в прошлом году сократились на 0,1%, до 14,339 млрд грн.

15,5 тыс. тонн свежих и замороженных овощей импортировала Украина в 2018 году общей стоимостью 18,6 млн долларов. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

Возрос на 0,45% валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года – до 114,71 млрд долл, сообщил Национальный банк. Соответствующая динамика связана получением Нацбанком $1,4 млрд первого транша МВФ по новой программе stand by, а также размещением Минфином еврооблигаций на 2 млрд долл. и привлечения кредита Deutsche Bank на 349,3 млн евро под гарантии Всемирного банка. В целом за минувший год валовый внешний долг сократился на 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на 2,6%.

Увеличили на 5,9% в январе-феврале в годовом выражении транспортные предприятия перевозку грузов – до 103,1 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики. При этом грузооборот перевозчиков за указанный период увеличился на 2,9% – до 52,1 млрд т*км.

Сократили на 6% транспортные компании в январе-феврале объем перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 685,4 млн чел., сообщила Государственная служба статистики. При этом пассажирооборот составил 15,2 млрд пасс*км, что на 3,5% превышает этот показатель за январь-февраль прошлого года.

Составят 24 тыс. грн должностные оклады глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, помимо этого, им предусмотрены премии и надбавки, в частности за ранг, интенсивность труда, выполнение особо важной работы.

20 работающих банков по состоянию на 1 марта нарушали нормативы Национального банка, что на 2 финучреждения меньше, чем было месяцем ранее.

Увеличился на 6,8% товарооборот розничной торговли в январе-феврале в сопоставимых ценах по сравнению с январем-февралем 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. В феврале оборот розничной торговли по сравнению с январем снизился на 4,4%.

Мир

Украина второй год подряд занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства границ и береговой охраны (Frontex). В прошлом году число подобных случаев возросло на 55% – украинцы получили 57593 отказа, что на 20 тысяч больше, чем годом ранее. Большинство отказов ‒ примерно 53 тысячи ‒ выдали на наземной польской границе. Отказ во въезде получил примерно каждый из двух сотен человек (что составляет около 0,5%). В аэропортах украинцев "разворачивали" гораздо реже ‒ меньше одного отказа на тысячу путешественников (или 0,1%).

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза согласовали возможную отсрочку выхода Великобритании из состава ЕС. Если британский парламент на следующей неделе одобрит соглашение об условиях "Брексита", то дату выхода страны из ЕС отсрочат до 22 мая. Если не согласуют условия сделки с ЕС, то "Брексит" будет отложен только до 12 апреля. До этого датой выхода считалось 29 марта.

Австралия расширила санкции против россиян в ответ на события, связанные с Украиной. Она включила в санкционный список 10 человек. Среди попавших в этот список людей есть и люди, против которых США, Европа и Канада также ввели ограничительные меры финансового характера.

Сократить около пяти тысяч сотрудников в Германии планирует компания Ford. Также по всей Европе будут закрываться, если не заводы, то по крайней мере целые производственные линии. Прежде всего жесткая оптимизация коснется неприбыльных предприятий, а из модельного ряда исключат непопулярные авто. По плану компании, такая политика должна помочь восстановить прибыльность Ford в Европе.

Оценивается в 2 млрд долл. контракт, который Египет подписал с РФ на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

Открыть не менее 1,7 тыс. новых отелей в ближайшие три года намерена международная сеть отелей Marriott International. К 2021 году Marriott рассчитывает увеличить свой номерной фонд на 275-295 тыс. номеров. План предусматривает увеличение годовой выручки в пересчете на один номер на 1-3%.

Германия проводит аукцион для строительства мобильной сети 5G последняя версия требований аукциона подразумевает обязательства победителей обеспечить к 2022 году минимальную скорость передачи данных 100 Мбит/с в зоне радиопокрытия, охватывающей 98% домохозяйств на территории всех федеральных земель Германии, все федеральные автомобильные дороги и основные железнодорожные пути.

В Турции соединили морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Газопровод будет готов к эксплуатации после завершения строительства приемного терминала в Кыйыкейе. Начало эксплуатации "Турецкого потока" намечено на конец этого года.

Сингапур, Париж и Гонконг разделили между собой первое место в списке самых дорогих городов мира, составляемом Economist Intelligence Unit (EIU) – аналитическим подразделением британского журнала The Economist. Сингапур стал единственным городом в первой десятке, сохранившим за собой место, завоеванное годом ранее. Париж поднялся на один пункт, а Гонконг – на три пункта. Цюрих, занимавший в прошлом году второе место, опустился на четвертое. Также в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес. Эксперты рассматривают цены на 400 наименований товаров и услуг в 160 категориях.

Достигли 1,75 млрд долл. объемы инвестиций в мировую недвижимость в 2018 году, она стали самыми высокими за всю историю. Такие данные обнародовала международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield,

Достигнут 2,38 трлн долларов выплаты компаний акционерам в виде дивидендов и выкупа акций в 2018 финансовом году, который завершается 31 марта 2019 года, что примерно вдвое больше, чем перед самым началом финансового кризиса 2008 года, свидетельствуют данные исследования, проведенного компаниями Quick и FactSet. По данным Всемирного банка, выплаты акционерам в 2017 финансовом году составили примерно 3% глобального ВВП по сравнению с менее 2% за десять лет до этого.

Автомобильная компания BMW предупредила инвесторов о возможности значительного снижения прибыли в 2019 году и обнародовала план сокращения затрат на 12 млрд евро к концу 2022 года. Доналоговая прибыль в 2019 году может снизиться более чем на 10% по сравнению с 2018 годом. В прошлом году она упала на 7,8%, до 9,82 млрд евро. Рентабельность автомобильного бизнеса по операционной прибыли составит от 6% до 8% (в 2018 году – 7,2%), что ниже долгосрочного ориентира BMW (8-10%).

71 млрд долл. заплатила компания Walt Disney за кинокомпанию 21st Century Fox. В результате Disney получит киностудию 21th Century Fox, телевизионные сети National Geographic, Sky и FX, 30% долю стримингового сервиса Hulu, а также авторские права на мультсериалы и кинофильмы.

79,5 млрд долларов - в такую сумму власти Гонконга оценили грандиозный план по возведению искусственных островов для решения жилищной проблемы города. Проект предусматривает создание двух искусственных островов и соответствующей транспортной инфраструктуры. Для этого нужно отвоевать у моря 1,7 тыс. га. Предполагается, что на искусственных островах будет построено 260 тыс. квартир, 70% которых будет отведено под социальное жилье. Насыпные работы планируется начать в 2025 году, а первые жильцы смогут заселиться в дома до 2032 года.

Авиационные власти Канады и европейских стран самостоятельно, независимо от Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, проверят безопасность самолетов Boeing 737 MAX и новое программное обеспечение, над которым работает производитель. В настоящее время самолеты этой модели не допущены к полетам практически во всех странах мира. Компания Boeing рассчитывает к понедельнику следующей недели обновить ПО, используемое на Boeing 737 MAX, предотвращающее подъем носа лайнера в полете, а FAA планирует вновь сертифицировать самолет, а также провести переподготовку пилотов в апреле-мае.

Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25 до 2,50% годовых. Это решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Руководители Федрезерва теперь не ожидают повышения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз.

На 5 дней раньше, чем обычно, в Токио зацвела сакура, а вместе с ней начался период, который японцы называют "ханами".

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.