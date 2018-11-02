Корь в Украине: врач рассказал о главных ошибках, которые приводят к фатальным последствиям

По словам педиатра, очень часто родители совершают ошибки во время профилактики и лечении кори

Самоуверенность родителей и их нежелание своевременно обращаться к врачам, а попытки самостоятельно "поставить диагноз" и вылечить ребенка могут привести к непоправимому. Ведь симптомы заболевания корью можно спутать. А несвоевременная помощь может привести осложнениям и летальному исходу при заболевании корью у детей Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал педиатр Денис Арман.

"В кори нет ничего страшного. Главное, вовремя обратится к врачу, который назначит правильное лечение. Но, к сожалению, у нас есть целая прослойка родителей, которые сами ставят диагнозы и лечат детей. На первых этапах, когда понимается температура, появляется кашель, насморк, светобоязнь, боль в горле, они начинают лечить детей от гриппа или ОРВИ. И даже на четвертые сутки, когда появляется характерная сыпь – сначала на лице, шее, за ушами, а потом на туловище и на конечностях – некоторые родители не спешат обращаться к врачу, а продолжают лечить ребенка, например, от аллергии. Есть такие, которые даже сами берутся покупать антибиотики, которые при кори вообще не показаны", – говорит врач Денис Арман.

Как считает врач, корь – неприятное заболевание, но вполне излечимое даже в домашних условиях. Госпитализируются лишь дети до года, с осложнениями и воспитанники детских домов.

"Надо вовремя обращаться к врачу. При первых симптомах, а не ждать сыпи. Тогда лечение в большинстве случае проходит успешно", – дополняет педиатр.

А вот единственным способом профилактики остается вакцинация.

"Чтобы ребенок не заболел, нужно его вакцинировать, при этом два раза – в год и в шесть лет. При этом даже при возможном варианте болезни вакцинированные дети переносят болезнь легче", – объясняет Арман.

Напомним, за последнюю неделю октября 2018-го в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания на корь, при этом с начала года – более 35 тысяч украинцев заболели этой болезнью. По данным МОЗ, с начала 2018 года в Украине от кори умерло 15 человек.

Также сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори Priorix бельгийского производства в количестве 77,6 тыс. доз.

В свою очередь, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.