Корь в Украине: стало известно, сколько людей заболели с начала года

Опасным вирусом с начала года заболели более 54 тысяч человек

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В Украине с начала 2019 года корью заболели 54 065 человек, из них 28 626 тысяч – дети. Об этом сообщается на сайте Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Кроме того, по данным медиков, за пять дней, с 7 по 12 июня корью заболели 967 человек, в том числе 531 ребенок.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской области (110 больных, из них 64 ребенка), а также Харьковской (97/34), Тернопольской (80/57), Львовской (64/37) областях и в Киеве (87/40).

В Минздраве призвали департаменты здравоохранения в Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, где отмечено больше всего больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации по состоянию на 22 мая вакцинировано 14 764 человек, что составляет 52,9% от запланированного количества.

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 и 12 тысяч школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 12 июня 2019 года в Украине было более 770 468 тысяч доз вакцин КПК – против кори, паротита и краснухи – которые были произведены в Бельгии и США.

Во время инкубационного периода была локализована 61 вспышка, в 15 – противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течение года этот диагноз был поставлен 54,5 тыс. украинцев.

Также мы сообщали, что Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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