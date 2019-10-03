Кораблекрушение судна с украинцами в Атлантике: найдены тела моряков

Bourbon Rhode. Фото: Bourbon Offshore

Спасатели достали из воды тела четырех членов экипажа судна Bourbon Rhode, которое затонуло на прошлой неделе во время шторма в Атлантическом океане.

Об этом сообщили в пресс-службе судовладельца 2 октября, не уточнив личные данные погибших.

От имени компании Bourbon Offshore ее директор по кризисному управлению Сирилл Ле Бри выразил соболезнования семьям и друзьям погибших моряков.

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Он отметил, что поиски остальных пропавших членов экипажа продолжаются, назвав их судьбу "источником растущего беспокойства для близких", а также поблагодарил волонтеров, которые вызвались помочь в поисках пропавших без вести.

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В BOURBON также отметили, что для поисково-спасательной операции были привлечены военно-морские силы и спасатели Франции. Поиски ведутся как на воде, так и с воздуха.

Напомним, что кораблекрушение Bourbon Rhode произошло 26 сентября. Экипаж судна состоял из 14 человек, 10 из которых были выходцами из Украины, в большинстве своем – из Одесской области. "Сегодня" публиковали имена украинцев на борту затонувшего судна.

Ранее владелец затонувшего судна заявил, что трое членов экипажа судна, включая двух украинцев, были спасены благодаря самолету ВМС Франции. Члены экипажа были найдены на спасательной шлюпке, им оказывается помощь.

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