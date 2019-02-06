Корабли и артиллерия начеку: как Украина защищается от вторжения врага с моря

Украинские военные готовы отражать возможную атаку на Приазовье, и силы имеются серьезные

Корабли и артиллерия начеку: как Украина защищается от вторжения врага с моря 2019-02-06T18:09:00+02:00 Украина Украинские военные готовы отражать возможную атаку на Приазовье, и силы имеются серьезные

Обстрелы на фронте не утихают – за сутки боевики 12 раз открывали огонь. Украинские военные в полной боевой готовности и в акватории Азовского моря, не исключая возможные новые провокации россиян. Корабли Военно-морских сил Украины на круглосуточном боевом дежурстве. С суши моряков прикрывает артиллерия, а с воздуха – авиация. Корреспондент "Сегодня" вышел в море и осмотрел побережье Приазовья с вертолета.

Боевой корабль пограничной службы отходит от Мариупольского порта. На борту – несколько командиров, среди которых командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Задача – проверить ситуацию в акватории Азовского моря. Командирский корабль сопровождают два легких судна береговой охраны – они оснащены двойными 30-ти-миллиметровыми пушками.

Такие малые бронированные артиллерийские катера очень маневренные в море и могут сопровождать судно или отражать атаки противника и не допустить захвата украинских кораблей в Азовском море. Армейцы отрабатывают ситуацию, похожую на ту, что возникла в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тогда россияне захватили три украинских корабля вместе с экипажем.

"Их практически не видно, но они есть. Они способны выполнять задачи в непосредственной близости от противника. Противник их видит на предельно малых дальностях", – пояснил командир тактической группы "Мариуполь" Юрий Федаш.

Когда корабли в море – на суше постоянно дежурят артиллеристы. Эта батарея 152-мм пушек способна уничтожить технику противника, которая движется, в том числе и в море.

"Они прикрывают наши суда, не давая прохода корабельному составу группировки противника", – отметил Федаш.

В свою очередь Наев, не скрывает – именно здесь сохраняется высокая вероятность атаки со стороны противника.

"Мы имеем угрозу, что враг от любых провокаций может перейти в непосредственно наступление на суше с одновременной высадкой морского десанта. С этой целью мы постоянно тренируем все силы и средства, которые будут противодействовать врагу", – пояснил командующий ООС.

Кроме кораблей, авиации и артиллерии, в Приазовье сосредоточены еще и танковые подразделения. Отразить возможное наступление русских украинские военные готовы.

Напомним, на днях старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский оценили вероятность масштабной атаки России для пробития "сухопутного коридора" в Крым. По его словам, для военной операции такого масштаба по захвату азовского побережья Украины нужно около 30 тысяч солдат.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря, в связи с этим проводятся регулярные учения по отражения атаки с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

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