Корабли НАТО в Черном море проведут учения с украинскими моряками

Корабли НАТО, которые вошли в Черное море, примут участие в учениях с Военно-морскими силами Украины. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.

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"Постоянные подразделения Морской группы НАТО (SNMG2) и постоянные подразделения группы противодействия противоминным мероприятиям НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных болгарским и украинским флотами", - говорится в сообщении.

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"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащими с Черным морем, регулярно встречается Постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", – сообщает пресс-служба.

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Запланированы визиты кораблей в болгарский порт Бургас и украинский порт Одесса.

Напомним, Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в Черном море. На что стоит рассчитывать Украине и как это отразится в целом на ситуации в регионе, вы можете узнать в статье "НАТО нацеливается на Черное море".

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