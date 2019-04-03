Корабли НАТО в Одессе: Полторак сказал, что это значит для Украины
Министр назвал это демонстрацией реальной помощи Альянса Украине
Пребывание кораблей Североатлантического альянса в порту Одессы – очень важный факт, поскольку является проявлением реальной помощи блока в восстановлении свободного судоходства в Керченском проливе, считает министр обороны Украины Степан Полторак.
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"Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе и это сейчас очень важно для нас", – заявил он в ходе торжественного приема на борту фрегатов Королевских ВМС Канады "Торонто" и ВМС Испании "Санта Мария".
По словам министра, заход этих кораблей в Одессу был предусмотрен с целью совместной подготовки и проведения учений по плану стран-партнеров.
"В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях остается чрезвычайно опасной, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия для того, чтобы соответствовать критериям Альянса. Нам необходимо достичь максимальной совместимости в ходе выполнения боевых задач. Именно эти вопросы мы и будем отрабатывать должным образом", – подытожил глава Минобороны.
Напомним, в прошлом месяце в Одесский морской торговый порт заходил корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne.
Кроме того, как мы уже писали, перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.
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