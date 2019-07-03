Корабли НАТО зашли в Черное море: появились фото

Британский эсминец, канадский и турецкий фрегаты направляются в порт Одессы

Фото: twitter.com/YorukIsik.













Три корабля НАТО вошли в Черное море и направляются в Одессу для участия в учениях Sea Breeze-2019. Кроме того, они осуществляют патрулирование черноморского региона.

"Фрегат класса Halifax HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат класса Yavuz TCG Turgutreis прошли Босфор и вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze", – указано в сообщении Bosphorus Observer.

В свою очередь в Союзном морском командовании НАТО сообщили, что корабли зашли Черное море для патрулирования и усиления взаимодействия с союзниками и наращивания сотрудничества с партнерами по НАТО. Корабли направляются в порт Одессы для участия в морских учениях.

"Патрулирование Черного моря – это отличный способ собрать группу и объединиться под новым руководством. Это отличная возможность для наших моряков отточить свое мастерство, потренироваться в совместной работе", – сказал командующий группой Хосе Курц из Королевского военно-морского флота Канады.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze. Контроль осуществляется с целью реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря, отметили в России.

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