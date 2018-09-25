Корабли украинских ВМС в Азовском море прибыли к месту назначения

Сегодня, 02:44

23 сентября корабли прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направились в Азовское море

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

Представитель ВМС Украины Тарас Чмут заявил о том, что поисково-спасательное судно A500 Донбасс и морской буксир A830 Корец прибыли в город Бердянск.

"Дошли! Поздравляю флот с этим важным событием!", – заявил Чмут.

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Как сообщалось, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.

Ранее из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море. 

Проход украинских судов сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.

В свою очередь в ВМС Украины рассказывали о провокациях России у берегов Крыма. Военные отмечают, что российский истребитель опасно сближался с украинским Ан-26, а корабли ФСБ РФ совершали опасный маневр возле украинского судна.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" министр обороны Украины Степан Полторак рассказывал некоторые подробности по созданию военно-морской базы украинского флота на Азове.
Бердянск, азовское море, корабли, судно, буксир, ВМС Украины

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Источник:

"Сегодня"

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