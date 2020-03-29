"Корочка подействовала": Скороход рассказала, как добилась теста на COVID-19

Народному депутату Анне Скороход, которая заразилась коронавирусом, пришлось буквально добиваться теста на инфекцию. Об этом политик рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, в первый день болезни у нее была температура 38, ломота в теле и очень болела голова. Нардеп решила провериться и поехала в поликлинику.

"Там в инфекционном отделении встретили меня в одноразовых масках и мед халатиках. Посмотрели, послушали – сказали не оно. Попросила сделать тест, отказали, сославшись на то, что тесты только если 100% симптомы, отправили по возможной причине к хирургу, тот специалист грамотный очень, все проверил, в т.ч и кровь, и все-таки посоветовал сделать тест. Но остальные врачи это решение не поддержали и тест не тратили", – рассказала Скороход.

На второй день женщине лучше не стало: были температура, ломота, головная боль, и еще один симптом – она плохо чувствовала запахи. И тогда она решила добиться, чтобы ей сделали тест.

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"Звоню в скорую (рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают – бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать – звоните лечащему врачу (я у него еще ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию – не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой – я народный депутат, говорят перезвонит главный на смене. Перезванивают, все тоже самое. Потом 15 мин ругани и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь", – отметила Скороход.

После этого Анна решила съездить в Александрийскую больницу и таки сделать тест.

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"Здесь уже корочка подействовала (воспользовалась, не скрываю), сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19, – отрицательные. Но сразу предупредили, экспресс-тест не точный и результат показывает на 5-10 день симптоматики. Просила ПЦР, но решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов. Так же узнала, что ПЦР берет частная клиника Добробут при вызове неотложки. Что я собственно и сделала. Причем сам тест бесплатный, оплачиваешь вызов и защитные костюмы парамедиков", – продолжила нардеп.

По словам Скороход, чтобы сдать тест, ей понадобились 2 дня, корочка нардепа и 4100 грн за вызов врачей.

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Напомним, что по состоянию на 10:00 29 марта в Украине официально подтвердили 418 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе – 109 новых случаев за прошедшие сутки.

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