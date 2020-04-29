Коронавирус: Академия наук Украины уточнила прогноз по заболевшим и смертям

Хотя министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает, что страна может избежать пика заболеваемости коронавирусом, эксперты прогнозируют его на 2-5 мая.
Об этом говорится в новом прогнозе Национальной академии наук Украины, что примерно соответствует предыдущему прогнозу.
В опубликованном на сайте НАН документе эксперты утверждают, что траектория эпидемиологической ситуации в Украине близка к траекториям Швеции и Польши.
На этом фоне они пришли к выводу, что:
- пик заболеваемости ориентировочно придется на 2-5 мая и составит порядка 500 случаев ежедневно, после чего ситуация пойдет на спад и до 5 июня опустится до 380 случаев (диапазон от 220 до 610);
- пик смертности будет 3-10 мая, после чего с каждым днем будет умирать все меньше человек и до 5 июня снизится до девяти случаев (диапазон – 6-17).
Кроме того, эксперты прогнозируют, что дальнейшие смягчения карантина приведут к существенному увеличению заболеваемости и летальности, в связи с чем не исключено повторное внедрение карантина в критических ситуациях.
Напомним, что, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев инфицирования, из которых 456 обнаружили за предыдущие сутки. Кроме того, с начала эпидемии 250 человек скончались, а 1 103 выздоровели.
Также сообщалось, что в разгар эпидемии по Украине прокатилась волна сокращений медиков. Подробнее об этом в видеосюжете:
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