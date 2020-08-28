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Коронавирус атакует Украину: количество заболевших рекордно выросло

28 августа, 08:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 выздоровели более 800 человек

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 27 августа, выявили 2 438 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самое большое число заболевших за все время эпидемии.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 114 497 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 48 украинцев (с начала эпидемии – 2 451). Вылечить от COVID-19 удалось 55 083 инфицированных (866 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в украинском футбольном клубе, который не может выйти на Кубок, зафиксировали вспышку коронавируса. В расположении тренерского штаба ровенской команды осталось только 10 футболистов.

Также напомним, СНБО назвал пессимистический сценарий заболеваний COVID-19 в Украине. Алексей Данилов говорит, что за два месяца число инфицированных может вырасти в три раза.

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Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября

Кроме того, из-за коронавируса Кабмин закрывает до конца сентября въезд в страну для иностранцев, кроме тех, кто имеет документы на проживание в Украине, и ряда других категорий.

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А в Харькове патрульные задержали маршрутку, водитель которой нарушил правила карантина:

Видео: Telegram-канал "Х_Салтовка"

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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