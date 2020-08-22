Українська
$ 27,48
32,55
  1. Последние новости Украины

Коронавирус атакует Украину: онлайн-брифинг Максима Степанова

22 августа, 10:02

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В стране ежедневно обнаруживают более двух тысяч больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга расскажет о ситуации с коронавирусом в стране.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (102 971 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 37 украинцев (2244 с начала эпидемии). За пятницу выздоровели 657 человек (51 735 с начала эпидемии).

Ранее мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.

В тренде
Опасные пляжи Украины: в Минздраве рассказали, где не стоит купаться

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

Реклама

.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика эпидемия Украина заражение данные коронавирус Максим Степанов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ
Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГПолитика
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования Москвы
Россия загнала ситуацию в тупик: в ТКГ назвали цель нового требования МосквыПолитика
"Все нуждается в обновлении": Притула предложил поднять тарифы на коммуналкуПолитика
Есть две принципиальные вещи: в
Есть две принципиальные вещи: в "Слуге народа" ответили на новые требования РоссииПолитика
Зеленский рассказал, чем грозит рост количества больных коронавирусом в Украине
Зеленский рассказал, чем грозит рост количества больных коронавирусом в УкраинеУкраина
"Состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро": харьковский врач рассказала о ситуации в "инфекционке"Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять