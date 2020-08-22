Коронавирус атакует Украину: онлайн-брифинг Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга расскажет о ситуации с коронавирусом в стране.
Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (102 971 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 37 украинцев (2244 с начала эпидемии). За пятницу выздоровели 657 человек (51 735 с начала эпидемии).
Ранее мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.
А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.
.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк