Коронавирус атакует Украину: онлайн-брифинг Максима Степанова

В стране ежедневно обнаруживают более двух тысяч больных COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга расскажет о ситуации с коронавирусом в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (102 971 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 37 украинцев (2244 с начала эпидемии). За пятницу выздоровели 657 человек (51 735 с начала эпидемии).

Ранее мы писали, что в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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