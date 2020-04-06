Только за последние сутки количество инфицированных выросло на 68 человек

На сегодняшний день в Украине стало уже 1319 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев", – сообщили в ЦОЗ.

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В лидерах по инфицированию населения Киев, а меньше всего в Харьковской области. Николаевская область единственная, в которой еще не было ни одного случая коронавируса. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

В тренде Коронавирус атакует Украину: сколько сейчас зараженных украинцев

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 5 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1308 случаев коронавируса, 37 закончились летальным исходом. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были люди старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения.

Отметим, что с сегодняшнего дня вводятся дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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