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Коронавирус атакует Украину: Степанов проводит онлайн-брифинг

16 августа, 09:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За последнюю неделю в Украине зафиксировали несколько антирекордов по коронавирусу

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга расскажет о ситуации с коронавирусом в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 1637 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, летальных исхода – 24. За субботу выздоровели 392 человека. Больше всего больных обнаружили в Харьковской – 228 и в Черновицкой области – 183.

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Как известно, на данный момент 12 регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность коек в больницах (если больше 50% – "оранжевый" уровень, больше 75% – "красный"); уровень тестирования не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; уровень новых заболеваний не более 40 на 100 тыс. населения за 14 дней.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин коронавирус брифинг Максим Степанов
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