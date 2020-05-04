Коронавирус атакует Украину, за сутки сотни новых зараженных

Эпидемия пока не идет на спад, но и всплеска болезни нет

В Украине за последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 418 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошлые сутки заболели 418 человек, из них 26 детей и 62 медика. Госпитализированы 97 человек. Зафиксировано, к сожалению, 15 летальных случаев, среди которых большинство имели сопутствующие заболевания. При этом хорошая новость – 72 пациента выздоровели. Всего за время пандемии заболели 12 331 человек. Из них 855 детей и 2387 медиков. Всего выздоровели 1619 человек, а летальных случаев – 303", – сказал он.

Степанов обратил внимание, что за прошлые сутки было сделано 4763 ПЦР-теста. За воскресенье больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области – 69, в Киевской области – 69 и Львовской – 33. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 3 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 11 913 случаев COVID-19, из которых 288 летальных. Только за субботу количество инфицированных выросло на 502 человека.

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Стоит отметить, что на выходных даже сменился "лидер" по распространению коронавируса. За субботу наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Одесской области – 80. Руководитель областной государственной администрации Максим Куцый объяснил рекордную вспышку коронавируса.

В Украине первый пик коронавируса обещали на середину апреля, но он так и не случился. Теперь его прогнозируют на начало мая, но в первые дни месяца пока нет резких всплесков заболевания. Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр здравоохранения уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Максим Степанов объяснял важность карантина.

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