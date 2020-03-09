Коронавирус атакует: в МИД Украины сделали важное заявление

В Министерстве иностранных дел украинцев призвали временно воздержаться от поездок в наиболее пораженные новым коронавирусом страны.
"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве добавили, что украинцам, которые находятся в пораженных странах необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных заболеванием регионов.
"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию "МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта – cons_or@mfa.gov.ua", - отметили дипломаты.
А тем временем в Китае ученые создали измерительный прибор, который позволит установить наличие коронавируса в организме человека всего за полчаса.
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