Коронавирус атакует ВСУ: новые случаи зафиксированы в Черновцах, Запорожье и Харькове

В рядах Вооруженных сил Украины за сутки было подтверждено пять новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ, по состоянию на утро 16 апреля в армии было зафиксировано 28 случаев заболевания COVID-19.

Так, у троих военнослужащих из разных частей Запорожского гарнизона, которые с 9 апреля находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированными людьми.

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"Их состояние здоровья удовлетворительно, они продолжают лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", – заявили военные медики.

Кроме того, у военного из Черновицкого гарнизона, который в начале апреля контактировал с лицами, прибывшими из-за границы, и с 5 апреля находился на амбулаторном лечении с диагнозом "острое респираторное заболевание".

"10 апреля он вышел на службу, но при этом было обнаружено повышение температуры, и его госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительно, военный продолжает лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", – говорится в сообщении.

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Также инфекцию подтвердили у работника ВСУ из Харьковского гарнизона, который с 13 апреля по рекомендации семейного врача находился на амбулаторном лечении. Состояние его здоровья удовлетворительно, он продолжает лечение в домашних условиях.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с ближайшими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – отметили врачи.

Кроме того, медики призвали придерживаться правил карантина и личной гигиены.

В ВСУ отметили, что среди заболевших военнослужащих один человек выздоровел, и один человек не смог побороть инфекцию – его болезнь закончилась летальным исходом. На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 274 военных.

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Отметим, что накануне в Харькове подтвердили коронавирус у 20-летнего солдата Национальной гвардии, который проходит срочную службу. Гвардейца доставили в госпиталь.

Ранее мы сообщали, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается перед пасхальными праздниками, 17 апреля.

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