Українська
$ 26,7
30
  1. Последние новости Украины

Коронавирус атакует ВСУ: появились новые данные за сутки

7 июня, 10:57

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни четырех военнослужащих

Эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться по стране, не обошла и украинскую армию. Только за последние сутки, 6 июня, COVID-19 заболели шесть украинских военных. Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

Сейчас в Украине с опасной инфекцией борются 140 военнослужащих. Вылечить в ВСУ удалось 143 инфицированных. Еще четырех больных спасти не удалось – вирус унес их жизни.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 37 человек", – рассказали в командовании.

Реклама

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июня

Что касается новых случаев заболевания, четверо зараженных сейчас находятся в лазарете одной из воинских частей Ровенской области. Еще двух человек из Волынской и Черновицкой областей отправили на лечение домой. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное, а симптомы COVID-19 отсутствуют.

Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

О том, как борются с пандемией медики, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия ВСУ инфекция военнослужащие заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 7 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 7 июня и последние данные о карантинеУкраина
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницыЗапад
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результатыЗапад
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
"Будапештский" формат переговоров по Крыму: почему это удачная идея для УкраиныПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять