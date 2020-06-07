Коронавирус атакует ВСУ: появились новые данные за сутки

Эпидемия коронавируса, которая продолжает распространяться по стране, не обошла и украинскую армию. Только за последние сутки, 6 июня, COVID-19 заболели шесть украинских военных. Об этом рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ.

Сейчас в Украине с опасной инфекцией борются 140 военнослужащих. Вылечить в ВСУ удалось 143 инфицированных. Еще четырех больных спасти не удалось – вирус унес их жизни.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 611 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 37 человек", – рассказали в командовании.

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Что касается новых случаев заболевания, четверо зараженных сейчас находятся в лазарете одной из воинских частей Ровенской области. Еще двух человек из Волынской и Черновицкой областей отправили на лечение домой. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное, а симптомы COVID-19 отсутствуют.

Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

О том, как борются с пандемией медики, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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