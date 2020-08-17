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Коронавирус беспощадно атакует украинцев: онлайн-брифинг Минздрава

17 августа, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Максим Степанов сообщил свежие данные по эпидемии в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 16 августа в Украине зафиксировали 1637 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных исходов – 24. За субботу выздоровели 392 человека. Больше всего больных обнаружили в Харьковской – 228 и Черновицкой областях – 183.

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Как известно, на данный момент 11 регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность коек в больницах (если больше 50% – "оранжевый" уровень, больше 75% – "красный"); уровень тестирования не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; уровень новых заболеваний не более 40 на 100 тыс. населения за 14 дней.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, COVID-19 может стать агрессивнее в паре с гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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