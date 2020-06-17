Коронавирус бьет рекорды: Ляшко озвучил новые распоряжения по карантину

В последние дни эпидемия усилилась, больных и умерших становится все больше

В последнее время эпидемия не на шутку разбушевалась – только за последние сутки в Украине коронавирус установил два антиерекорда. В связи с ростом числа новых случаев болезни Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций выдала новые распоряжение по соблюдению карантина. Об этом сообщил в Facebook главный санитарный врач страны – замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, он в субботу, 13 июня, присутствовал на внеочередном заседании комиссии, где были даны новые поручения контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм. Особое внимание было уделено регионам, которые не отвечают признакам ослабления карантина.

Ляшко отметил, что ранее все субъекты хозяйствования обещали соблюдать санитарные нормы, но, как оказалось, каждый шестой субъект сегодня является нарушителем.

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"Решением ТЭБ и ЧС также дано поручение органам местного самоуправления совместно с Минфраструктуруы увеличить количество транспортных средств на городских, пригородных, междугородных и других маршрутах общего пользования. Субъектам хозяйствования предложено изменить график работы предприятий, государственных учреждений для уменьшения нагрузки на городской и междугородний транспорт в часы пик, что, соответственно, позволит уменьшить скопления людей в транспорте. Обращаюсь к бизнесу: не пренебрегайте временными рекомендациями, от этого зависит здоровье украинцев и управляемость эпидемической ситуацией в стране", – заявил санврач.

Отметим, что в Украине 22 июня заканчивается срок действия карантина, но его, судя по всему, будут продлевать. В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумались над возвращением некоторых ограничений. Так, например, на днях Денис Шмыгаль пригрозил ужесточить наказание для тех, кто не носит маски. По его словам, вопрос ношения масок на улице могут пересмотреть, а вот в помещениях и транспорте масочный режим обязателен.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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