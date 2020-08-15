Коронавирус снова бьет рекорды в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 15 августа в Украине зафиксировали 1 847 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, летальных исхода – 33. За пятницу выздоровели 633 человека. Больше всего больных обнаружили в Киеве – 232 и в Харьковской области – 254.

Как известно, на данный момент 12 регионов не соответствуют эпидемиологическим нормам. Не готовы к ослаблению карантина Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области. Напомним, что Украину поделили на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, применяются следующие показатели: заполненность коек в больницах (если больше 50% – "оранжевый" уровень, больше 75% – "красный"); уровень тестирования не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; уровень новых заболеваний не более 40 на 100 тыс. населения за 14 дней.

А тем временем медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом. В Украину этой осенью придут четыре сезонных штамма вируса гриппа типов А и В, три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, вездесущий ныне COVID-19 может стать агрессивней в паре с гриппом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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