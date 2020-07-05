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Коронавирус бушует в рядах ВСУ: появились новые данные за сутки

5 июля, 15:56

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

COVID-19 с начала эпидемии уже унес жизни пяти военнослужащих

В Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – только за последние сутки COVID-19 диагностировали у 823 человек. 17 новых заболевших обнаружили в рядах украинской армии.

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Как рассказали в командовании Медицинских сил ВСУ, сейчас в Украине с коронавирусом борются 168 военнослужащих. Вылечить от опасной инфекции в рядах ВСУ удалось 377 человек. Для пяти военных эта болезнь закончилась летально.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 522 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 109 человек", – рассказали в командовании.

Напомним, не так давно первый случай коронавируса обнаружили среди личного состава операции Объединенных сил – заболел полицейский, дежуривший на блокпосту.

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Также мы писали, что с 15 мая до 15 июня смертность от коронавируса в Украине выросла почти вдвое. Показатель смертности сейчас составляет 2,1 на 100 тысяч человек населения. Средний показатель смертности по Украине – 2,9%.

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О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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