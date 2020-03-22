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Коронавирус и карантин в Украине: что известно про заболевших на 22 марта

22 марта, 14:28

Станислав Кожемякин

Украина продолжает бороться с распространением эпидемии, охватившей почти все страны мира

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в стране подтверждено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для троих диагноз оказался смертельным.

В связи с этим в стране с 12 марта по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные заведений, развлекательные заведения и крупные торговые точек (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также было остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.

К тому же, общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли.

Президент Владимир Зеленский выразил готовность объявить в Украине чрезвычайное положение, но режим чрезвычайной ситуации ввели в семи областях (Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской,Тернопольской и Донецкой).

Онлайн-карта распространения эпидемии в Украине:

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  • Зеленые – подозрение проверено, вируса нет
  • Оранжевые – идет проверка на коронавирус
  • Красные – подтвержденные случаи коронавируса

Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса:

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карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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