Коронавирус и карантин в Украине: что известно про заболевших на 22 марта

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в стране подтверждено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для троих диагноз оказался смертельным.
В связи с этим в стране с 12 марта по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные заведений, развлекательные заведения и крупные торговые точек (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также было остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.
К тому же, общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли.
Президент Владимир Зеленский выразил готовность объявить в Украине чрезвычайное положение, но режим чрезвычайной ситуации ввели в семи областях (Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской,Тернопольской и Донецкой).
Онлайн-карта распространения эпидемии в Украине:
- Зеленые – подозрение проверено, вируса нет
- Оранжевые – идет проверка на коронавирус
- Красные – подтвержденные случаи коронавируса
Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса:
13:58 Руководство киевского "Динамо" в связи с эпидемиологической ситуацией решило продлить карантин для всех команд до 29 марта.
13:29 Журналист "Сегодня" провел эксперимент – как сделать медицинскую маску в домашних условиях и на сколько хватит рулона бинта и большая упаковка ваты.
13:02 Мэр Киева Виталий Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом: информирование граждан Украины о способах передачи и методах защиты.
10:32 Бизнесмен Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной цифрой в масштабах страны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медтехника, кофе и цветные носки: как крупный бизнес помогает бороться с коронавирусом в Украине
09:29 В связи с распространением коронавируса власти Киева приняли решение о проведении дезинфекции жилых домов.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк