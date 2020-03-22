Коронавирус и карантин в Украине: что известно про заболевших на 22 марта

Украина продолжает бороться с распространением эпидемии, охватившей почти все страны мира

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в стране подтверждено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для троих диагноз оказался смертельным.

В связи с этим в стране с 12 марта по 3 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные заведений, развлекательные заведения и крупные торговые точек (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также было остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.

К тому же, общественный транспорт в Киеве с 23 марта перевозит только медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли.

Президент Владимир Зеленский выразил готовность объявить в Украине чрезвычайное положение, но режим чрезвычайной ситуации ввели в семи областях (Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской,Тернопольской и Донецкой).

Онлайн-карта распространения эпидемии в Украине:

Реклама

Зеленые – подозрение проверено, вируса нет

Оранжевые – идет проверка на коронавирус

Красные – подтвержденные случаи коронавируса

Новости "Сегодня" внимательно следят за ситуацией вокруг коронавируса:

В тренде Холодно и мокро: какая будет погода на 40 святых

13:58 Руководство киевского "Динамо" в связи с эпидемиологической ситуацией решило продлить карантин для всех команд до 29 марта.

13:29 Журналист "Сегодня" провел эксперимент – как сделать медицинскую маску в домашних условиях и на сколько хватит рулона бинта и большая упаковка ваты.

Видео: Сегодня

13:02 Мэр Киева Виталий Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом: информирование граждан Украины о способах передачи и методах защиты.

10:32 Бизнесмен Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине, что является беспрецедентной цифрой в масштабах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медтехника, кофе и цветные носки: как крупный бизнес помогает бороться с коронавирусом в Украине

09:29 В связи с распространением коронавируса власти Киева приняли решение о проведении дезинфекции жилых домов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама