Коронавирус испортил отдых десяткам украинцев: как вернуть деньги за сорвавшийся тур

Коронавирус испортил отдых десяткам украинцев. Туроператоры отменяют поездки на популярный курорт Санья. Предлагают выбрать для путешествий другие страны. Как быть тем, кто хочет вернуть деньги за тур? И почему сделать это совсем непросто?

Уже представляла себя среди тропических пляжей острова Хайнань Ольга Сподинець. Должна была лететь в конце февраля с одиннадцатилетним сыном. И даже внесла аванс 14 тысяч гривен. Теперь не поедут.

"Мы обратились к туроператору через турагента за возвратом наших средств, для безопасности жизни и здоровья. Начали писать всяческие жалобы", – рассказывает Ольга.

Но вернуть деньги за тур не так просто. И не потому, что оператор или агентство непорядочные, объясняет юрист Михаил Ильяшев. Потому коронавирус так же, как цунами, и другие стихийные бедствия это форс-мажор:

"Если вы должны были обеспечить человеку поездку в то место, в такие-то дни, а там военная блокада, потому что там эпидемия, и человек не едет, то потом, когда эпидемия закончится, вы, как туристическая компания, должны сказать человеку, что пожалуйста, теперь я могу выполнить свои обязательства. Человек может сказать: "Нет, меня больше не интересует, я хочу расторгнуть договор". И когда будет разрываться договор, тогда суд будет устанавливать, а сколько же денег должно вернуться человеку".

То есть туроператор может предложить альтернативу: поездку в другую страну, или перенести путешествие на момент, когда ситуация стабилизируется.

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Наталья Калиниченко, представительница турагентства:

"Всем туристам, которые приобрели путевки туда, происходила или компенсация, или перебронирование на другое направление".

Поэтому пока мы готовили сюжет в эфир, Ольге пообещали вернуть всю сумму. Впрочем, юристы советуют всегда внимательно читать договор с тур компанией и покупать страховку на случай невылета.

Напомним, несколько дней назад из-за вспышки вируса МАУ отменила все рейсы в Китай. Также авиакомпания заявила, что собирается эвакуировать туристов, которые отдыхают на курортах Поднебесной.

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