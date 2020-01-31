Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Коронавирус испортил отдых десяткам украинцев: как вернуть деньги за сорвавшийся тур

31 января, 09:33

Турагентство обязано вернуть деньги или предложить замену направления

Коронавирус испортил отдых десяткам украинцев. Туроператоры отменяют поездки на популярный курорт Санья. Предлагают выбрать для путешествий другие страны. Как быть тем, кто хочет вернуть деньги за тур? И почему сделать это совсем непросто?

Уже представляла себя среди тропических пляжей острова Хайнань Ольга Сподинець. Должна была лететь в конце февраля с одиннадцатилетним сыном. И даже внесла аванс 14 тысяч гривен. Теперь не поедут.

"Мы обратились к туроператору через турагента за возвратом наших средств, для безопасности жизни и здоровья. Начали писать всяческие жалобы", – рассказывает Ольга.

Но вернуть деньги за тур не так просто. И не потому, что оператор или агентство непорядочные, объясняет юрист Михаил Ильяшев. Потому коронавирус так же, как цунами, и другие стихийные бедствия это форс-мажор:

"Если вы должны были обеспечить человеку поездку в то место, в такие-то дни, а там военная блокада, потому что там эпидемия, и человек не едет, то потом, когда эпидемия закончится, вы, как туристическая компания, должны сказать человеку, что пожалуйста, теперь я могу выполнить свои обязательства. Человек может сказать: "Нет, меня больше не интересует, я хочу расторгнуть договор". И когда будет разрываться договор, тогда суд будет устанавливать, а сколько же денег должно вернуться человеку".

То есть туроператор может предложить альтернативу: поездку в другую страну, или перенести путешествие на момент, когда ситуация стабилизируется.

Читайте также: Полетели в эпицентр коронавируса: пассажирский самолет неожиданно направился в Ухань

Наталья Калиниченко, представительница турагентства:

"Всем туристам, которые приобрели путевки туда, происходила или компенсация, или перебронирование на другое направление".

Поэтому пока мы готовили сюжет в эфир, Ольге пообещали вернуть всю сумму. Впрочем, юристы советуют всегда внимательно читать договор с тур компанией и покупать страховку на случай невылета.

Напомним, несколько дней назад из-за вспышки вируса МАУ отменила все рейсы в Китай. Также авиакомпания заявила, что собирается эвакуировать туристов, которые отдыхают на курортах Поднебесной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

отдых туристы путешествия коронавирус турагентство

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году
Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 годуНедвижимость
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль
Коронавирус атакует: в Одессе берут под особый контроль "7 километр"Одесса
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в Украине
За роды – 8136 грн: стали известны тарифы на медуслуги в УкраинеУкраина
"99% людей здесь не моют руки": украинка путешествует по Китаю и рассказывает о вирусеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...