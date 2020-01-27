Коронавирус: Комаровский развенчал мифы о посылках и бананах

По мнению знаменитого доктора, сейчас в соцсетях происходит нагнетание обстановки

Видео: Доктор Комаровский/YouTube

Ситуация с коронавирусом из Китая меняется каждый день, практически каждый час.

Об этом заявил Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале.

По мнению знаменитого доктора, сейчас в соцсетях происходит нагнетание обстановки. Так, сеется паника по поводу того, что коронавирусом можно заразиться, отведав бананы. Данный фейк уже заполонил все группы Вайбера и Телеграмма. Причем, эта тенденция наблюдается во всех странах, где есть русскоговорящее население.

"Сообщаю всем. Это абсолютный бред. По-видимому, одна банановая мафия или яблочная мафия воюет с банановой. На самом деле, кушайте бананы на здоровье", – отметил Комаровский.

Также на сегодняшний день актуальна тема посылок из Китая.

"Однозначно, посылки из Китая получать можно. По данным китайских ученых и врачей, установлены сроки инкубационного периода. Инкубационный период может колебаться от 1 – 14 суток. Средний инкубационный период – 10 дней. Вирус может существовать в организме человека примерно 14 дней, а потом возникает сама болезнь, которая длится 5-7 дней. Т.е в организме человека вирус может быть активен максимум 20 дней (инкубационный период + болезнь). В посылках из Китая для вируса нет таких идеальных условий. Поэтому в посылках он (вирус – Ред.) более 3 дней не протянет", – резюмировал доктор.

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Как известно, доставка посылок из Китая в Украину по срокам гораздо превышает заявленные три дня.

Ранее сообщалось о госпитализации украинцев с подозрением на смертельную инфекцию.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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