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Коронавирус: Кулеба назвал самые опасные страны, куда не стоит ездить

12 марта, 12:42

Денис Беспалов

Министр призвал украинцев воздержаться от туристических путешествий

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев воздержаться от туристических поездок в страны, пораженные коронавирусом, в частности Египет и Таиланд. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который ранее сообщил, что Киев готовит новую эвакуацию украинцев из Китая, заявил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"У меня сейчас есть призыв ко всем гражданам Украины, которые все еще планируют или уже запланировали, но еще не уехали в туристическую поездку... воздержаться от осуществления туристических путешествий в страны, пораженные коронавирусом, особенно это касается наиболее популярных направлений среди наших граждан, Египет, Таиланд и другие", - отметил Кулеба.

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"Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония – это страны, которые у нас в топ-списке мониторинга, и мы призываем максимально осторожно относиться к поездкам", – добавил министр.

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Он уверяет, что МИД сделает все, чтобы защитить украинцев и помочь, но призывает воздержаться от решений, которые ставят самих украинцев под угрозу.

Как известно, в Украине чтобы не допустить распространения коронавируса до 3 апреля введен общенациональный карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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МИД Украина коронавирус Дмитрий Кулеба

Источники: УНИАН , УНН

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