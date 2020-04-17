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Коронавирус может оставить Украину без Благодатного огня на Пасху

17 апреля, 16:55

Станислав Кожемякин

Деньги на транспортировку огня ПЦУ хочет направить на медикаменты для врачей

Из-за пандемии коронавируса парафии, которые перешли в автокефальную Православную церковь Украины, могут в этом году остаться без Благодатного огня на Пасху.

Об этом, как сообщает "Радио Свобода", предупредил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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"В этом году неизвестно, получим ли мы благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом", – сказал Блаженнейший.

Он добавил, что в ПЦУ рассматривали возможность нанять чартер, чтобы доставить огонь из Иерусалима, где он ежегодно нисходит в Храме Гроба Господня. Но сам Епифаний считает более целесообразным направить эти средства на медикаменты и средства защиты для врачей.

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"Поэтому я не уверен, что Благодатный огонь будет привезен. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти Благодатный огонь для всех церквей или вообще не привозить его в это такое ответственное время", – заявил Епифаний.

Об отношении украинцев к празднованию Пасхи в разгар карантина вы можете узнать в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня", который был проведен совместно "Медиа Группой Украина" и исследовательской компанией Gradus Research.

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Из-за распространения эпидемии украинские власти уже несколько раз призывали сограждан воздержаться от посещения церквей в этот день, а президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой отказаться от пикников и других массовых собраний на Пасху.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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