Коронавирус на Diamond Princess: двое зараженных украинцев выздоровели

Радуцкий рассказал о состоянии украинцев, которые находились на лайнере

Двое граждан Украины, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии, выздоровели. Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"...Как (какая ситуация – Ред.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не аплодировали (не уведомило – ред.), что они выздоровели. Это та статистика – 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то за это мы забываем", – сказал он.

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Напомним, судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин, который продолжался до 19 февраля.

Видео: Reuters

В начале февраля в Японии подтвердили заражение двух украинцев на судне коронавирусом.

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