Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Коронавирус наступает: в Украине ждут дополнительных экспресс-тестов

11 марта, 18:47

Руслан Ровик

Все регионы Украины обеспечат тестами, чтобы оперативно определять инфекцию

В несколько регионов Украины будут направлены дополнительные экспресс-тесты по обнаружению коронавируса COVID-19, которые позволят проверять подозрения на местном уровне.

Об этом сообщается на Telegram-канале Минздрава "Коронавирус-инфо".

Врачи отметили, что тестовыми системами немецкого производства уже пользуются несколько лабораторий – "в частности, тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов и Запорожье".

Реклама

"Продолжается прием заказов на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного обнаружения определенного типа коронавируса", - заявили в Минздраве.

В тренде
Украинцев становится все меньше: чтобы спасти экономику, пенсионный возраст придется повышать много раз

Напомним, в Киев 10 марта поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, но до конца недели число должно увеличиться до пяти тысяч.

Ранее в Киеве все учебные заведения обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия в первую очередь измерять температуру.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус тесты Минздрав инфекция коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил "Боинг" над Донбассом (видео)Украина
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причинуПолитика
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробностиУкраина
"Прости нас": в Запорожье на место гибели восьмилетней девочки несут цветы и игрушки (фото, видео)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...