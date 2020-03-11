Коронавирус наступает: в Украине ждут дополнительных экспресс-тестов

Все регионы Украины обеспечат тестами, чтобы оперативно определять инфекцию

В несколько регионов Украины будут направлены дополнительные экспресс-тесты по обнаружению коронавируса COVID-19, которые позволят проверять подозрения на местном уровне.

Об этом сообщается на Telegram-канале Минздрава "Коронавирус-инфо".

Врачи отметили, что тестовыми системами немецкого производства уже пользуются несколько лабораторий – "в частности, тесты уже доставлены или будут доставлены в ближайшее время в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов и Запорожье".

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"Продолжается прием заказов на закупку тест-систем от других областей. Все тесты сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного обнаружения определенного типа коронавируса", - заявили в Минздраве.

Напомним, в Киев 10 марта поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, но до конца недели число должно увеличиться до пяти тысяч.

Ранее в Киеве все учебные заведения обязали усилить контроль за состоянием здоровья детей и в случае ухудшения самочувствия в первую очередь измерять температуру.

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