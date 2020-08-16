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Коронавирус не сбавляет обороты: сколько украинцев заболели за сутки

16 августа, 09:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Первой по инфицированности снова стала Харьковская область

Эпидемия коронавируса в Украине не отступает. Как свидетельствуют данные мониторинга СНБО, за прошедшие сутки, 15 августа, коронавирусную болезнь диагностировали у 1637 человек.

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От коронавируса за сутки скончались 24 украинца. Вылечить от COVID-19 удалось 392 инфицированных. В целом с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 91 371 человека в Украине. Из них 2068 человек скончались.

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В Киеве за сутки зафиксировано 146 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. А на первом месте по заболеваемости снова оказалась Харьковская область (+228). Далее идут Черновицкая (+183), Ивано-Франковская (+158), Львовская (+127) и Ровенская (+105) области.

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Сутками ранее, 14 августа, в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 1800 человек, что стало абсолютным антирекордом для страны.

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Напомним, вирусологи прогнозируют "трудную" осень, а карантин в Украине могут продлить до зимы.

По состоянию на 12 августа в Украине 9 областей оказались не готовы к ослаблению карантина. Причем в некоторых облцентрах депутаты местного уровня выступили против того, что их города включили в "красную" зону.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия карантин СНБО коронавирус заболеваемость COVID-19

Источник: Сегодня

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