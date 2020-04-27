Коронавирус не сдается: сколько в Украине заразилось людей за последние сутки

Каждый день новых зараженных становится на несколько сотен человек больше

В Украине растет не только количество инфицированных, но и тех, кто выздоровел. На сегодняшний день коронавирусом заражены 9009 человек, а вылечились уже 864 больных. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальные, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", – говорится в сообщении.

В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 27 апреля

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 26 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 8617 случаев COVID-19, из которых 209 летальных, 840 пациентам удалось вылечиться. Только за субботу количество инфицированных выросло на 478 человек. Также инфекция подтверждена уже у более чем тысячи медиков.

В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Пока эпидемия не идет на спад в Украине. Более того, на начало мая прогнозируют пик коронавируса, в связи с чем карантин продлили до 11 числа. Однако эпидемиологи предупреждают, что будет и вторая волна коронавируса в Украине. Эпидемиолог Владимир Курпита говорит, что несколько тысяч больных в Украине – это еще не пик и далеко не конец.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

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