Толпы людей и полиция: как украинцы соблюдают карантин во время церковных праздников (фото)

Прихожане пришли на службу чтобы посвятить ветки вербы и пасхальные корзины

В Украине 12 апреля православные украинцы отмечают Вербное воскресенье, а католики – Пасху. Не смотря на введенные ограничения в связи с распространением коронавируса, в украинских храма собралось много прихожан.

Так, много людей собрались возле Спасо-Преображенского собора в Житомире. Также немало прихожан стоят возле Свято-Успенского Архиерейского собора. Возле храмов находятся правоохранители.

В Черновцах в храмах также собрались толпы верующих. В частности, скопление людей наблюдалось вблизи Свято-Духовского кафедральный собор на Соборной площади в Черновцах. Соответствующие фото обнародовало агентство АСС.

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"Не все прихожане соблюдают карантин и все же решили освятить вербу в храмах. Напомним, постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями", — говорится в сообщении.

На фото также видно, что у храма присутствовала полиция.

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Кроме того, на Закарпатье пасхальные корзины освящают вне храма. Так, в селе Малые Селменцы Ужгородского района из-за карантина прихожане не посещали службу в церкви, а освящение куличей происходило у их домов, пишет Суспильне.

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