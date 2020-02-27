Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев в Японии

Среди украинцев, которые остаются на борту круизного лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме, еще двое заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание "ГОРДОН".

Как заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, таким образом, количество инфицированных в Японии сограждан достигло четырех. Всего на "вирусном корабле" находились 25 украинцев, все они – члены экипажа.

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"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сообщили в МИД.

Как уже сообщалось, 24 из 25 украинцев на Diamond Princess отказались от эвакуации (с одним установить связь не удалось). У них взяли анализы на коронавирус, но результаты исследования остальных пока неизвестны. Когда их обнародуют, всех "положительных" госпитализуют в местные медучреждения, а "отрицательные" продолжат карантин.

Стоит отметить, что ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") сообщил о том, что двое украинцев, которые заразились ранее, выздоровели.

Всего на Diamond Princess вирусом COVID-19 инфицировались 634 человек из 2,7 тысяч, которые находились на борту. Четверо из зараженных скончались.

Подробнее с масштабами распространения эпидемии в Азии и остальном мире вы можете узнать в спецтеме "Коронавирус проник в 48 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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