Коронавирус обнаружили у командующего ВМС Украины

Военные отмечают, что на обороноспособность это никак не повлияет

В рядах ВСУ снова отмечают вспышку коронавируса. Причем теперь стало известно о заражении командующего Военно-морскими силами контр-адмирала Алексея Неижпапы.

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Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источник.

Отмечается, что сделанный тест на коронавирусу показал у командующего положительный результат еще в прошлую пятницу.

В связи с болезнью командующего на самоизоляцию ушли несколько десятков офицеров, которые контактировали с ним в последнее время. Источник отмечает, что на обороноспособности государства этот инцидент не скажется: и у Неижпапы, и у других заболевание протекает бессимптомно, они работают, но удаленно, поддерживая связь друг с другом.

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Болезнь контр-адмирала подтвердили два источника The Babel, а "5 каналу" в пресс-службе ВМС Украины.

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А тем временем в Украине новый антирекорд по коронавирусу – 1 967 новых зараженных за сутки, а летальных случаев 28. При этом за вчерашний день выздоровели 812 человек. Больше всего больных зафиксировали в Харьковской области – 247. Как сообщали новости "Сегодня", Украина уже готовится к приходу второй волны коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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