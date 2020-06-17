Коронавирус охватывает Украину: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения дает онлайн-брифинг по эпидемической ситуации в стране. Глава Минздрава сообщит свежие данные по коронавирусу.

Напомним, на утро 16 июня в Украине было 32 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели. Только за понедельник было зафиксировано 666 новых случаев заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев.

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Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. В Ивано-Франковской области уже ужесточили карантин.

На сегодняшний день Киев и еще ряд областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская. В то же время врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказывал, чем может кончиться ослабление карантина в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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