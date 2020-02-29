Коронавирус "окружает" Украину: все подробности эпидемии, карта зараженных стран

Число жертв китайского коронавируса COVID-19 снова возросло: по последним данным, от болезни, которую он вызывает, умерли уже 2924 человек. Об этом говорится на карте распространения вируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Больше всего смертей зафиксировано в самом Китае – 2 727. После него в печальной статистике Иран – там умерли 34 человека. В Италии вирус унес жизни 21 человека. А всего в мире заразились уже свыше 85 тысяч человек.

Тем не менее, не все так трагично. Безусловно, почти 3 тысячи жертв – цифра страшная, но это лишь 3,5% от количества заболевших. Но мало кто знает, что выздоровели от болезни более 30 тысяч человек – почти половина заболевших. Поэтому причин для паники нет. Но есть основания тщательней следить за здоровьем, мыть руки и носить маску, а также по возможности избегать людных мест. Как защитить себя, напомнили в СНБО:

Видео: СНБО

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29 февраля

10:30 Из-за вспышки заболевания в японских городах Токио и Осака отменили традиционный фестиваль ханами – любования цветущей сакурой. Он должен был состояться в апреле, но из-за коронавируса в этом году цветущие деревья смогут увидеть только местные. А все мероприятия, связаны с фестивалем, проводиться не будут.

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