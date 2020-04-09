Коронавирус поставил под угрозу безвиз Украины с ЕС: эксперты дали прогноз

Европейской Союз, скорее всего, будет вводить ограничения на передвижение по Европе после пандемии

Результатом пандемии коронавируса в мире станет пересмотр Евросоюзом законодательства, регулирующего передвижения по Европе, и Украине придется побороться, чтобы безвизовый режим имел как можно меньше ограничений. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказали эксперты.

Как отметила ассоциированный аналитик Центра "Новая Европа" Екатерина Зарембо, прогнозировать будущее Шенгена нужно очень осторожно.

"Если мы говорим о Шенгене, то я бы здесь была очень осторожна. Поскольку мы не знаем, как долго будет ограничено транспортное сообщение, как быстро страны ЕС откроют границы внутри ЕС. Это будет зависеть от того, насколько они будут доверять друг другу в том, что каждая из стран сможет сохранять эпидситуацию на уровне, не угрожающем соседним странам", – сказала она и добавила, что к государствам, не входящим в ЕС, подобного доверия не будет.

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В свою очередь политолог Владимир Фесенко уверен, что ЕС введет жесткие ограничения в рамках Шенгена.

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"С высокой вероятностью ограничения, причем достаточно жесткие, будут. И пересмотр законодательства ЕС будет. Другой вопрос, что это просто так нельзя пересмотреть, будут какие-то переговоры. Будем реалистами: нашей дипломатии надо быть готовыми к такому сценарию и думать о каких-то компромиссных вариантах. Чтобы, пусть с какими-то ограничениями, но сохранить для Украины безвиз", – пояснил он.

Подробнее читайте в материале "После пандемии: что будет с Шенгеном, безвизом и заробитчанами в ЕС".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно обязательную плату в размере 7 евро раз в три года за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза в туристических, деловых, транзитных или медицинских целях для украинцев и граждан других стран вне Шенгенской зоны перенесли с 2021 на 2022-2023 годы. Некоторым заявителям, возможно, придется подать дополнительные документы.

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