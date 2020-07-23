Коронавирус пробрался в Госагентство по туризму: заразилась топ-чиновница

Коронавирус продолжает распространяться по Украине. Положительные результаты теста на COVID-19 получила глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины, получила положительные результаты теста на ПЦР. Сотрудники и все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, проходят тестирование. Команда ГАРТ переведена на карантинный режим", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Олеськив чувствует себя хорошо.
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Напомним, за прошедшие сутки, 22 июля, в Украине подтверждено 856 новых случаев заражения коронавирусом.
С начала эпидемии COVID-19 в Украине заразился 61 851 человек. Жизни 1551 инфицированного болезнь унесла (17 за последние сутки). Для 34 000 зараженных все закончилось лучше – им удалось вылечиться (828 за последние сутки).
Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что уже 39 стран открыли границы для украинцев.
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