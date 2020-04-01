Коронавирус продолжает атаковать украинцев, жертвами COVID-19 стали 20 человек

В общем 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 794 случая COVID-19", – говорится в сообщении.

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Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 13 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 1 апреля

Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3834 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал украинцев отказаться от походов с друзьями на шашлыки из-за коронавируса и напомнил о ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС.

А эксперты Минздрава разработали алгоритм действий для граждан, рассказав им, как следует поступать, если подозреваете у себя коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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