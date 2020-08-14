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В Украине новый антирекорд по коронавирусу: более 1700 случаев за сутки

14 августа, 08:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За последние сутки в стране зафиксировали 19 смертей от коронавируса

В Украине коронавирусная инфекция не отступает. Только за прошедшие сутки, 13 августа, опасную болезнь диагностировали у 1732 человек.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 87 872 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 украинцев (с начала эпидемии – 2011). Вылечить от COVID-19 удалось 46 797 инфицированных (581 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что российский президент Владимир Путин заявил, что РФ первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19. Препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, опробовала на себе одна из дочерей хозяина Кремля.

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Также напомним, лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов. Украинские фармкомпании выдвинули на рынок свои лекарства, настаивая на том, что они действенные.

Почему в украинских больницах отказываются принимать больных с коронавирусом, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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