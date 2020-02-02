Коронавирус продолжает "косить" людей: в Минздраве озвучили свежие данные

Вирус зафиксирован уже во многих странах мира, но в Украину не попал

Фото: REUTERS/Kamil Krzaczynski

Число жертв коронавируса в Китае превысило 300 человек, а количество зараженных в мире стремительно приближается к 15 тысячам. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев заражения коронавирусом, в том числе 305 смертельных случаев. Подтверждено 155 случаев завоза вируса за пределами Китая, из них 23 случая в странах Европы (8 – Германия, 6 – Франция, 2 – Италия, 2 – Россия, 2 – Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

"В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая коронавирусной инфекции не зарегистрировано", – заявили в Минздраве.

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В ведомстве добавили, что сегодня оперативный штаб проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных коронавирусом (2019-nCoV).

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Как сообщали новости "Сегодня", власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января. Он также выявлен на разных континентах – в Европе, Азии, США, Австралии. Читайте подробнее, что известно о коронавирусе, советы врачей, онлайн-карта заражений.

Симптомы данного коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

В то же время Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.

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